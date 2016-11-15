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Завидная вошла в десятку лучших баскетболисток планеты

Завидная вошла в десятку лучших баскетболисток планеты
Дарина Завидная, форвард сборной Украины по баскетболу, теперь входит в десятку лучших баскетболисток 3х3 мирового рейтинга, информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель. Завидная уверенно идет на шестой строчке мирового рейтинга среди женщин.

В настоящий момент 23-летняя баскетболистка в составе национальной сборной готовится к главным матчам квалификации европейского чемпионата. Следующие игры украинские баскетболисты проведут против сборных Сербии и Германии. В октябре этого года женская сборная в лице Дарины Завидной, Анны Зарицкой, Евгении Спитковской и Виты Горобец завоевала серебряную медаль на Чемпионате мира. Наши девушки добрались до финала, однако в напряженной борьбе уступили чешским спортсменкам со счетом 11:21. Спортивные эксперты назвали эту игру «чешской», отметив, что с самого начала украинки выглядели немного слабее.

Однако, несмотря на поражение в финале, сборная Украины все равно добилась блестящего результата – впервые дебютантки мирового первенства смогли добыть медаль для своей страны. Бронзу завоевали представительницы Соединенных Штатов.
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