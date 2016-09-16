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В чем секрет успеха Паралимпийской сборной Украины?

В чем секрет успеха Паралимпийской сборной Украины?
Как известно, в медальном зачете летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года украинская олимпийская сборная не вошла даже в первую двадцатку лидеров. Однако, Паралимпийская сборная Украины уже неделю занимает в медальном зачете уверенное третье место – рядом с Великобританией и Китаем – об этом сообщает replyua.net.

Следует отметить, что успех украинских паралимпийцев не случаен, а скорее закономерен – на трех предыдущих Олимпийских играх команда также показала высокие результаты. В Пекине паралимпийцы Украины были четвертыми, а в Лондоне – четвертыми, в Афинах - шестыми. Петр Порошенко, комментируя успехи этих мужественных и сильных людей заявил, что они «доказали, что невозможное возможно». На сегодняшний день у украинской паралимпийской сборной уже 81 медаль, из них 48 в плавании.

Многие полагают, что эти высокие и победы являются результатом деятельности президента НПК Украины Валерия Сушкевича. Он разработал и внедрил программу подготовки спортсменов с ограниченными возможностями «Инваспорт». Она предусматривала создание в каждой области спецшкол для тренировок в паралимпийских видах спорта. Сушкевич, сам являющийся инвалидом, назвал эту систему «лучшей в мире». Он объяснил, что в этих центрах и школах не просто тренируют спортсменов с ограниченными возможностями, а находят таланты, которые потом развивают. Паралимпийцы отмечают, что в результате аннексии Крыма они лишились своей главной тренировочной базы в Евпатории, и могли бы добиться большего, если бы не война в Украине.

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