Киевляне получат 10 000 билетов на финал Лиги чемпионов-2018

Вслед за решением доверить финал Лиги чемпионов 2018 года Киеву, УЕФА отдал нашей столице и решающий матч женской ЛЧ, сообщает replyua.net со ссылкой на официальный сайт Союза европейский футбольных ассоциаций. В 2018-м дамы определят владельца почетного трофея, который разыгрывается с 2001 года, на киевском стадионе имени Валерия Лобановского.
Тем временем, стала известна точная дата мужского финала Лиги чемпионов-2018 -- 26 мая (пятница), а также появилась предварительная информация распределения билетов на поединок. Учитывая опыт проведения финалов на других стадионах Европы, можно предположить, что по 20 тысяч тикетов будут переданы клубам-участникам решающей встречи. Такое же количество заветных пропусков останется в УЕФА, который распределит их между партнерами соревнования, спонсорами и официальными лицами. Исходя из этого, не трудно подсчитать, что в свободную продажу в кассы НСК "Олимпийский", способного вместить на своих трибунах 70 000 зрителей, поступит около 10 тысяч билетов.
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