Турчинов: «Мы сможем построить европейскую Украину и очистить ее от грязи»

Александр Турчинов, секретарь СНБО, поздравил граждан Украины с Днем достоинства и свободы, который украинцы отмечают сегодня, 21 ноября, и отметил, что за четыре года украинцы научились тому, что они смогут очистить свою страну от грязи, а также построить европейскую Украину, сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу секретаря СНБО.
«Четыре года назад Украина начала свой путь к свободе. Четыре года... Но событий, которые произошли за это время, хватит на целый век. Этот день – день достоинства и печали, день, когда мы вспоминаем потери и победы. В этот день начались протесты, переросшие в победную революцию Достоинства. Воспоминания об этих событиях невозможно втиснуть в один день. Но этот день нужен нам, чтобы помнить. Помнить, что свобода стоит того, чтобы за нее бороться, стоит того, чтобы за нее отдавать свою жизнь», - заявил Турчинов.
По его словам, сегодня необходимо почтить память добровольцев, ушедших воевать на Донбасс и не вернувшихся домой, а также героев Небесной сотни. Секретарь СНБО подчеркнул, что прошедшие четыре года научили украинцев тому, что, объединив свои силы, они смогут абсолютно все.