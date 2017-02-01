Над Чорним морем з військового корабля РФ обстріляли український літак

Нещодавно над водами Чорного моря було обстріляно український військовий літак Ан-26. Про це повідомляє прес-служба військово-морських лис України, передає replyua.net. Інцидент трапився у середу близько 10:30 над Одеським газовим родовищем.
У повідомленні зазначається, що літак ВМС України було обстріляно зі стрілецької зброї з борту корабля Чорноморського флоту Російської Федерації. Також зазначається, що український військовий літак супроводжували наглядачі, які виявляють зенітно-ракетні комплекси. Крім того, з бору російського судна було випущено декілька сигнальних ракет.
В результаті обстрілу літак військово-морських сил України зазнав незначних пошкоджень фюзеляжу на крил. У повідомленні підкреслили, що жоден член екіпажу не загинув і не постраждав. Наголошується, що під час обстрілу з російського корабля український літак знаходився над підконтрольною Києву території. Як повідомлялося раніше, в Чорному морі було обстріляно російськими військами український корабель. На даний момент територія Кримського півострова знаходиться під окупацією Російської Федерації. Також Москва у водах Чорного моря зайняла декілька українських газовидобувних станцій та продовжує займатися вивченням дна у пошуках корисних копалин.