В Министерстве оккупированных территорий произошла драка

Представители Министерства временно оккупированных территорий подрались друг с другом во время создания общественного совета. Как передаёт replyua.net со ссылкой на YouTube-канал EuroMaydan, инцидент между политиками произошёл в пятницу, 27 января 2017-го года. На кадрах ролика видно, что рукоприкладство между министрами началось после ожесточённой словесной перепалки, а разнимать политиков хотели, в частности, при помощи полицейских.
Подробностей о том, почему подрались в Министерстве оккупированных территорий, пока нет. Никто из участников драки официально не комментировал инцидент. Согласно распространённому в соцсетях видеоролику, разногласия привели к драке во время создания общественного совета: в то время, как одни представители Министерства стали применять рукоприкладство, другие пытались их разнять.
Информация насчет пострадавших во время инцидента источниками пока также не приводится. Известно лишь, что рукоприкладство было спровоцировано попыткой закрыть заседание со стороны председателя. По данных присутствовавших на заседании журналистов, в связи с инцидентом были написаны заявления в полицию.