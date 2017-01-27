валюта
СпецтемаВ Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України

В Министерстве оккупированных территорий произошла драка

В Министерстве оккупированных территорий произошла драка
Представители Министерства временно оккупированных территорий подрались друг с другом во время создания общественного совета. Как передаёт replyua.net со ссылкой на YouTube-канал EuroMaydan, инцидент между политиками произошёл в пятницу, 27 января 2017-го года. На кадрах ролика видно, что рукоприкладство между министрами началось после ожесточённой словесной перепалки, а разнимать политиков хотели, в частности, при помощи полицейских.

Подробностей о том, почему подрались в Министерстве оккупированных территорий, пока нет. Никто из участников драки официально не комментировал инцидент. Согласно распространённому в соцсетях видеоролику, разногласия привели к драке во время создания общественного совета: в то время, как одни представители Министерства стали применять рукоприкладство, другие пытались их разнять.

Информация насчет пострадавших во время инцидента источниками пока также не приводится. Известно лишь, что рукоприкладство было спровоцировано попыткой закрыть заседание со стороны председателя. По данных присутствовавших на заседании журналистов, в связи с инцидентом были написаны заявления в полицию.


Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України
Важное за сутки

Последние новости

Строители незаконного бизнес-центра сломали руку 89-летней бабушке

Сильный ливень смыл отель в реку в Перу — видео

Блогер: Болотова убрали, чтобы не сказал в Гааге чего лишнего

«Стрелявшую» в Трампа учительницу наказали в Техасе

В Министерстве оккупированных территорий произошла драка

«Власти» массово «отжимают» землю у жителей Севастополя

Человечество оказалось на пороге «эпидемии слепоты» — учёные

Дональд Трамп открестился от слухов о снятии санкций с РФ

Россия закрывает проект «ЛНР» и «ДНР» на Донбассе — Кабакаев

СМИ узнали о махинациях на выборах президента в США

Родственники умершего Болотова спешно бегут из «ЛНР» — блогер

Поліцейським в Україні заборонили використовувати собак при розгоні мітингів

Соратника Порошенко отравили ртутью в Киеве — СМИ

Тука пояснив, чому ЗСУ не можуть звільнити Донбас

Появились новые подробности смерти главаря «ЛНР» Болотова

Меру Перемишля знову дозволити відвідувати Україну

Эксперты назвали самый лучший хостел в мире

Франция отказалась от любимой «фишки» для туристов в кафе

Один из главных пропагандистов РФ возглавит российскую делегацию в ПАСЕ

У Криму вимагають від України публічно вибачитися за «23 роки порушень прав людини»

 Новости за день