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У Криму "намалювали" ще двох "українських диверсантів"

У Криму "намалювали" ще двох "українських диверсантів"
На території анексованого Криму самопроголошений «суд» окупантів заарештував двох громадян України, назвавши їх «диверсантами». Про це сьогодні, 21-го листопада, пише російське видання «РІА Новини», передає replyua.net.

«На території Криму було затримано ще двох диверсантів, які працювали на українську розвідку. Суд вже їх заарештував», - зазначається у повідомленні. Зокрема, одного з чоловіків звати Стогній Олексій, якому російська преса приписала військове звання полковник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Другого «терориста» звати Гліб Шаблій; його в Російській Федерації називають простіше – офіцер української розвідки.

Затримані та заарештовані чоловіки були ще минулого тижня. А лише сьогодні про це стало відомо. Під час закритого судового засідання «суд» обрав «українським диверсантам» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб. Також у самопроголошеному суд заявили, що ці люди мають зв'язок з раніше затриманими російськими спецслужбами «українськими розвідниками». «Всі п’ятеро затриманих – учасники однієї і тієї ж самої групи в Севастополі, яка працює на Головне розвідуправління Міноборони України. Їхня головна задача – знищення життєво важливих об’єктів інфраструктури Криму», - кажуть російські ЗМІ.
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