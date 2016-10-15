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В Украине начнут выращивать новый сорт зерновых

В Украине начнут выращивать новый сорт зерновых
Украинские селекционеры смогли вывести новый сорт озимой пшеницы с урожайностью до 120 центнеров с одного гектара. Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, новый сорт зерновых вывели селекционеры из Института орошаемого земледелия Нацакадемии аграрных наук Украины в Херсонской области.

Такое заявление прозвучало от Раисы Вожеговой, директора Института орошаемого земледелия НААН. Вожегова заявила о новом сорте озимой пшеницы на мероприятии, которое было посвящено Дню работников пищевой промышленности. Директор института отметила, что ученые-селекционеры недавно вывели «Росинку» - новый сорт озимой пшеницы, и потенциальная урожайность «Росинки» может достигать 120 центнеров с одного гектара земли.

Вожегова продемонстрировала новый сорт всем собравшимся и даже подарила небольшой сноп новой пшеницы представителям Департамента агропромышленного развития областной государственной администрации. Напомним, что на днях Министерство сельского хозяйства США обнародовало новый доклад, и согласно прогнозам экспертов, в этом маркетинговом году украинские производители снизят объемы экспорта пшеницы.

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