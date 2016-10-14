Главные факты о Дне защитника Украины

Сегодня, 14 октября, в нашей стране отмечают День защитника Украины. Как сообщает replyua.net, только в прошлом году Петр Порошенко объявил День защитника государственным праздником и выходным днем.
Однако корни этого праздника идут из Дня Вооруженных сил Украины, который ежегодно отмечался 14 октября, начиная с 1993 года. День Вооруженных сил отмечают и сейчас, однако он постепенно утрачивает свою значимость, и в наши непростые дни именно День Защитника Украины выходит на первый план. Впрочем, дата 14 октября богата на множество событий, и украинцам нужно помнить об этой важной дате на календаре. Сегодня большой православный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Кроме того, сегодня будут гулять казаки – они отмечают День украинского казачества. Нужно знать и о том факте, что совпадение праздников было неслучайным – Богородицу чтят много веков, как покровительницу украинского войска, и эта традиция в нашей стране пришла от князей Киевской Руси.
Праздник был одним из самых почитаемых и у запорожских казаков. Сегодня всем украинцам нужно обязательно посмотреть картину «Рейд», которую будут транслировать центральные каналы. Фильм посвящен мужеству украинских десантников, остановивших агрессию России в сентябре 2014 года.
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