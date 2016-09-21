В Минске договорились о выводе войск из Донбасса

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня состоялась встреча Трехсторонней контактной группы в Минске. В ходе переговоров стороны пришли к соглашению о выводе войск из отдельной зоны конфликта на Донбассе.
Согласно достигнутым договоренностям, украинские войска и боевики террористических организаций Донбасса должны быть полностью выведены из трех небольших городов – Станицы Луганская и Золотого в Луганской области и Петровского в Донецкой. Все эти населенные пункты находятся на линии разграничения, поэтому вывод военных и отвод вооружений должен способствовать деэскалации конфликта. По мнению Трехсторонней контактной группы, эта мера должна способствовать соблюдению режима прекращения огня, в первую очередь – поддерживаемыми РФ сепаратистами. Площадь демилитаризованной зоны должна составить около четырех квадратных километров. Вывод всех войск должен начаться в течение ближайшего месяца и полностью завершиться в пределах трехнедельного срока. Планируется полностью очистить от военных и оружия территорию вдоль линии фронта, протяженностью в 480 километров.
Напоминаем, что этим переговорам и решению предшествовали переговоры глав немецкого и французского МИД, состоявшиеся в Киеве на прошлой неделе. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приветствовал соглашение, однако добавил, что «работы в этом направлении должно делаться больше».
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