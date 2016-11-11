валюта
СпецтемаВ Госдепартаменте США озвучили срок действия антироссийских санкций

В Житомире подорожает проезд в общественном транспорте

В Житомире подорожает проезд в общественном транспорте
До конца текущего года проезд в общественном транспорте Житомира может существенно подорожать. Как информирует replyua.net со ссылкой на УНН, сегодня об этом заявил Дмитрий Ткачук, заместитель городского главы Житомира.

По словам Ткачука, такая перспектива рассматривается, и общественный транспорт может подорожать до конца 2016 года. Ткачук подчеркнул, что такое решение властей будет связано с высокими темпами роста инфляции в стране – тарифы увеличиваются, цены растут. Ткачук отметил, что стоимость проезда может увеличиться до трех гривен, но пока реальную стоимость проезда называть рано. Сейчас в житомирских троллейбусах и трамваях проезд стоит всего две гривны.

Напомним, что ранее в Житомире начались работы по обустройству контактных сетей, необходимых для запуска нового маршрута троллейбуса. Нужно отметить, что проезд в общественном транспорте дорожает не только в Житомире. Ранее подорожание коснулось Одессы. Власти отметили, что повышение стоимости проезда в трамваях и троллейбусах связано с повышением тарифов на электроэнергию.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Нусс: новая хитрость от Саакашвили
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
10 ноя 2016
9032

Нусс: новая хитрость от Саакашвили

Саакашвили схитрил еще один раз: за все время предвыборной кампании в США бывший глава Одесской области ни разу не заявил о том, что Дональд Трамп – его соратник и друг. Как передает replyua.net, об


Свежие новости

СМИ: Украина получит безвиз не раньше весны

Сноуден надеется на помощь Дональда Трампа

Вице-президент ЕИБ пояснил, почему Евросоюзу нужна Украина

Хто буде в новій партії Саакашвілі?

Готовьтесь – в Украину депортируют Джигурду

Коломойський сяде! Саакашвілі пообіцяв

Ванесса Паради и Джонни Депп снова вместе

На Маріупольському напрямку гатили з "Градів" - СММ ОБСЄ

Синоптик рассказала, какой будет в Украине эта зима

Кремль хочет дестабилизировать ситуацию в Украине для срыва «безвиза» - СБУ

Саакашвілі формує нову партію та хоче "вигнати бариг "

Калифорнийцы хотят провести референдум и отделиться от США

Маломуж объяснил, почему Трамп не захотел встречаться с Порошенко

Лише за 3 дні на Донбасі було зафіксовано 4 тисячі обстрілів - ОБСЄ

Цукерберг отрицает причастность Фейсбука к популярности Трампа

В Житомире подорожает проезд в общественном транспорте

Нацбанк незаконно оштрафував "Ощадбанк" - рішення суду

Еврокредит поможет в обновлении городского транспорта – Мининфраструктуры

Новини з зони АТО за минулу добу (10.11.16)

В СБУ пояснили, для чего нужны сказки про «украинских диверсантов»

 Новости за день