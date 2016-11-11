В Житомире подорожает проезд в общественном транспорте

До конца текущего года проезд в общественном транспорте Житомира может существенно подорожать. Как информирует replyua.net со ссылкой на УНН, сегодня об этом заявил Дмитрий Ткачук, заместитель городского главы Житомира.
По словам Ткачука, такая перспектива рассматривается, и общественный транспорт может подорожать до конца 2016 года. Ткачук подчеркнул, что такое решение властей будет связано с высокими темпами роста инфляции в стране – тарифы увеличиваются, цены растут. Ткачук отметил, что стоимость проезда может увеличиться до трех гривен, но пока реальную стоимость проезда называть рано. Сейчас в житомирских троллейбусах и трамваях проезд стоит всего две гривны.
Напомним, что ранее в Житомире начались работы по обустройству контактных сетей, необходимых для запуска нового маршрута троллейбуса. Нужно отметить, что проезд в общественном транспорте дорожает не только в Житомире. Ранее подорожание коснулось Одессы. Власти отметили, что повышение стоимости проезда в трамваях и троллейбусах связано с повышением тарифов на электроэнергию.
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