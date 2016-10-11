В Запорожье и в других регионах отопительный сезон начнется только на следующей неделе

В Запорожской области, а также в большинстве других регионов Украины отопительный сезон начнется только на следующей неделе, несмотря на резкое похолодание.
Как информирует replyua.net, сегодня Запорожская администрация сообщила о том, что регион уже готов к началу отопительного сезона, и были подготовлены все жилые дома, а также социальные учреждения области. Однако, по словам руководителей области, подключить к системе отопления все объекты пока не получится. Несмотря на резкое похолодание, отопительный сезон начать нельзя, поскольку среднесуточная температура ниже восьми градусов должна продержаться, как минимум, три дня, и только после этого коммунальщики включат отопление.
Похожая ситуация наблюдается в Киеве – вчера отопительный сезон начался во многих социальных учреждениях, однако тепло в жилые дома начнут подавать после 17 октября. Сегодня отопительный сезон успешно начался в Тернополе и Львове, где на протяжении последних нескольких дней наблюдается резкое похолодание. В прошлом году отопительный сезон в Запорожье начался 11 октября.
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