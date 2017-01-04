Подробности взрыва в жилом доме в Сумах

В десятиэтажном жилом доме, расположенном в Сумах на улице Металлургов, прогремел взрыв, в результате которого скончалась женщина, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по Сумской области.
Взрыв произошел около восьми часов вечера накануне, в одной из квартир на седьмом этаже. Предварительная версия – взрыв из-за утечки бытового газа. В сообщении ГСЧС говорится о том, что двух человек удалось спасти, и они находились под завалами, однако пожилая женщина, проживавшая в доме, погибла. В результате взрыва пострадали десять человек, и среди них трое детей. Все эти люди обратились за медицинской помощью, однако восемь граждан потом отказались от госпитализации.
Полностью разрушено перекрытие между шестым и седьмым этажами, также разрушено перекрытие между седьмым и восьмым этажами, но в пределах одной комнаты. Также частично разрушены стены и перегородки в двух квартирах. В общей сложности, в результате взрыва повреждены сразу пять квартир. После инцидента были эвакуированы 33 жильца многоквартирного дома. В расселение нуждаются больше ста человек.