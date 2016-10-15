На Сумщині дитина принесла додому гранату та підірвала її

У місті Ромни Сумської області серед ночі в своїй квартирі неповнолітній хлопець підірвав бойову гранату. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Сумській області, передає replyua.net.
В інформаційному листі зазначається, що минулої ночі до поліції надійшов виклик від лікаря швидкої допомоги з повідомленням про те, що в одній з багатоповерхівок міста стався сильний вибух, в результаті якого було поранено двох дітей 2002-го та 2013-го року народження. У них були незначні осколкові поранення рук. Медпрацівники, надавши медичну допомогу, відпустили дітей додому. Працівники поліції, що прибули на місце події встановили, що це вибухнула бойова граната Ф-1. Проте ці дані ще не підтверджені.
В результаті вибулу були пошкодженні двері, стіни, підлога та холодильник. Старший розповів, що знайшов вибухівку десь на вулиці та приніс її додому. Він не приховав свою знахідку а показав вітчиму та матері, проте ті ніяким чином не відреагували та не забрали небезпечний предмет у дитини. «Хлопчик зайшов до кімнати, де знаходився його менший брат та висмикнув чеку гранати… Це добре, що йому прийшло до голови кинути гранату в коридор та зачинити двері, інакше наслідки були б іншими», - зауважила голова Роменського відділу поліції Загамула Юлія.
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