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Скандал в Полтаве: женщина отказалась участвовать в опросе на украинском языке

Скандал в Полтаве: женщина отказалась участвовать в опросе на украинском языке
Еще один языковой скандал произошел в Украине, на этот раз в Полтаве. Как передает replyua.net со ссылкой на Полтавське Громадське Телебачення, на улицах города проводился опрос, и жителям задавали вопросы на украинском языке, однако одна из женщин заявила, что не собирается отвечать, поскольку вопрос прозвучал не на ее родном языке.

Этот инцидент активно комментируют пользователи Фейсбука. Женщина была вместе с мужчиной, и, когда журналист спросил об отдыхе этим летом, она начала возмущаться, почему опрос проводится на украинском языке. «Дома, в Полтаве сидим, никуда не ездим. Я на украинском не говорю, во-первых, могу только на русском. Если Вы нас уважаете, задайте вопрос на русском. Чего я должна…?», заявила жительница Полтавы.

Ее спутник также вмешался в беседу и отметил, что «если в Украине теперь живут сплошь европейцы, то вопросы надо задавать на английском языке». Пользователи Фейсбука остро отреагировали на инцидент. «Этих знатоков английского языка нужно в новостях показывать», «Ну и мымра. Задали нормальный вопрос, а из нее столько негативных эмоций поперло», пишут украинцы.
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