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На Полтавщине горят 20 гектаров торфяников

На Полтавщине горят 20 гектаров торфяников
Вчера, 30 сентября, в Полтавской области произошло возгорание торфяников, и пожар пока не удается потушить.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области, сейчас на месте работают четырнадцать единицы техники, однако огонь до сих пор не локализован. В сообщении ГСЧС говорится о том, что звонок на пульт дежурного о пожаре поступил накануне, около трех часов дня. Спасатели через несколько минут прибыли в Семеновский район, в село Худолиевка. Оказалось, что возгорание произошло на открытой территории. В течение нескольких часов огонь успел уничтожить сухую траву и камыш на площади в сорок гектаров.

Также огонь добрался до поверхностных залежей торфа, охватив площадь в двадцать гектаров. К восьми часам вечера пятницы пожарным удалось полностью предотвратить горение сухой травы, однако огонь, распространяющийся на торфяниках, пока ликвидировать не удается. Вчера вечером огонь локализовали только на площади в 0,5 гектаров, говорится в сообщении. В настоящий момент на месте работают около сорока спасателей и 14 единиц техники, причины возникновения пожара устанавливаются.

Горячая тема: Саша Сотник: Найближчим часом Путін розв’яже ядерну війну
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Саша Сотник: Найближчим часом Путін розв’яже ядерну війну

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