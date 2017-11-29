В порт Одессы из-за сильного шторма не смог зайти американский эсминец

Американский эсминец USS James E. Williams накануне, 28 ноября, не смог зайти в одесский порт из-за сильнейшего шторма.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Думскую, шторм был настолько сильным, что пляжи практически полностью покрылись морской пеной. «Волны вспенивают морскую воду. В некоторых местах пеной покрыты целые пляжи», - отметили в издании. Напомним, что ранее СМИ сообщили об американском эсминце, замеченном в акватории Черного моря. Об этом сообщил портал, который мониторит движение судов через Босфор.
Позже поступило сообщение о том, что судно направляется в порт Одессы. Эскадренные миноносцы типа Arleigh Burke, к которому относится James E. Williams, имеют на вооружении две пусковые установки системы Иджис. Эти установки могут нести до 56 «Томагавков», которые оснащены ядерными боеголовками. Также на борту эсминца может быть размещен вертолет, а экипаж судна достигает 337 человек.