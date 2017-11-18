Установлена причина пожара в лагере «Виктория»

Пожар в одесском лагере «Виктория» начался из-за включенного бытового кипятильника. Как информирует replyua.net со ссылкой на Таймер, такие данные были получены в ходе экспертизы, подписанной Алексеем Панкратовым, начальником лаборатории ГСЧС в Одесской области.
«Экспертиза определила, что пожар начался в жилом помещении комнаты №4 на первом этаже корпуса № 5, в том месте, где стояла тумбочка. В этой комнате жила художественный руководитель танцевального ансамбля Адель Т. Егорова», - сказано в отчете. Отмечается, что Егорова оставила кипятильник включенным и ушла из комнаты, а вспомнила о нем лишь тогда, когда увидела огонь в окне, находясь на улице.
«Проще говоря, причиной пожара стал забытый худруком Адели кипятильник. По слухам, Егорова забыла его, потому что спешила на вечернюю планерку руководства лагеря, что и привело к пожару, в котором погибли три девочки», - сообщает издание. Напомним, что в страшном пожаре в лагере погибли три девочки, находившиеся в двухэтажной деревянной постройке.