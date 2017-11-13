Блогер розповіла черговий скандальний факт про Саакашвілі: цей «великий антикорупціонер» ще сміє називати когось «баригою»?

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Як наголошує блогер та підприємець Ірина Медушевська, вона належить до когорти тих, хто відразу зрозумів ціну екс-губернатору Одещини Михеїлу Саакашвілі, - про це інформує видання replyua.net.Так, блогер нагадує, що відразу по прибуттю в Одесу в якості губернатора Саакашвілі зробив блискучий хід: він зібрав одеситів на «мозковий штурм». Близько восьми сотень людей щиро повірили новопризначеному очільнику ОДА. Ті вісім сотень людей з вогнем в очах вірили в те, що вони можуть щось змінити на краще, що їх знання, вміння і ідеї корисні, що їх вислухає сам екс-президент Грузії. Як наголошує блогер, вона туди не ходила, адже відразу мала сумніви щодо Саакашвілі. Але коли вона поділилась сумнівами в мережі, її буквально закидали гнівними коментарями.Зараз ситуація не надто змінилась – її засуджують за критику Саакашвілі кияни, харків’яни, львів’яни. Блогер нагадує, що, на відміну від всіх цих осіб, вона на власній очі бачила як Саакашвілі займався виключно собою. Звісно, ніхто не вимагає від губернатора щоб він пересувався містом маршруткою і харчувався у дешевих супермаркетах. Але жити коштом фонду «На благо Одеси», основними спонсорами якого виступають місцеві підприємці, які, у свою чергу, отримують преференції від першого чиновника Одеської області – хіба це не корупція? За півтора роки в Одесі, з такими повноваженнями, яких не було ні в кого і ніколи, не спромогтись ні на що? А потім ця людина називає інших баригами, - зауважує блогер.