валюта
СпецтемаДипломат: предательство и только. То, что сделала София Ротару, недопустимо герою и народному артисту Украины

Блогер розповіла черговий скандальний факт про Саакашвілі: цей «великий антикорупціонер» ще сміє називати когось «баригою»?

Блогер розповіла черговий скандальний факт про Саакашвілі: цей «великий антикорупціонер» ще сміє називати когось «баригою»?
Як наголошує блогер та підприємець Ірина Медушевська, вона належить до когорти тих, хто відразу зрозумів ціну екс-губернатору Одещини Михеїлу Саакашвілі, - про це інформує видання replyua.net.

Так, блогер нагадує, що відразу по прибуттю в Одесу в якості губернатора Саакашвілі зробив блискучий хід: він зібрав одеситів на «мозковий штурм». Близько восьми сотень людей щиро повірили новопризначеному очільнику ОДА. Ті вісім сотень людей з вогнем в очах вірили в те, що вони можуть щось змінити на краще, що їх знання, вміння і ідеї корисні, що їх вислухає сам екс-президент Грузії. Як наголошує блогер, вона туди не ходила, адже відразу мала сумніви щодо Саакашвілі. Але коли вона поділилась сумнівами в мережі, її буквально закидали гнівними коментарями.

Зараз ситуація не надто змінилась – її засуджують за критику Саакашвілі кияни, харків’яни, львів’яни. Блогер нагадує, що, на відміну від всіх цих осіб, вона на власній очі бачила як Саакашвілі займався виключно собою. Звісно, ніхто не вимагає від губернатора щоб він пересувався містом маршруткою і харчувався у дешевих супермаркетах. Але жити коштом фонду «На благо Одеси», основними спонсорами якого виступають місцеві підприємці, які, у свою чергу, отримують преференції від першого чиновника Одеської області – хіба це не корупція? За півтора роки в Одесі, з такими повноваженнями, яких не було ні в кого і ніколи, не спромогтись ні на що? А потім ця людина називає інших баригами, - зауважує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Теперь исчезло все: известный журналист опубликовал фото оккупированного Донецка

Срочно: Дипломат: предательство и только. То, что сделала София Ротару, недопустимо герою и народному артисту Украины
Важное за сутки
13 ноя 2017
5941

Теперь исчезло все: известный журналист опубликовал фото оккупированного Донецка

Для просмотра в Интернете стали доступны фотографии, на которых изображены неработающие заведения в оккупированном ныне Донецке, имевшие в свое время большую популярность. Как передает replyua.net,

13 ноя 2017
4607

Блогер: мосты сожжены и сжег их Трамп. Для путинского режима все очень и очень грустно. Как говорится – доигрались

Саммит во Вьетнаме показал две вещи. Во-первых, теперь уже и президент США Трамп четко объявил свою позицию относительно режима Путина. Последняя надежда Кремля упала. Во-вторых – в очередной раз

12 ноя 2017
3669

Политолог: «зрада» с президентом и Верховным судом Украины опять не удалась

Президент подписал приказ о назначении 113 судей Верховного суда Украины, при том одного из судей в тот приказ не включил. А дальше начинается скандал: не назначил одного – это преступление. Он не

13 ноя 2017
3569

Блогер: преступника на этот раз следует уничтожить окончательно – пока даже название РФ не исчезнет с карты

Как предает replyua.net, известный украинский блогер и общественный активист Карл Волох в своем блоге пишет о том, что за последние годы он немало критиковал Путина и его режим. По словам Карла

Последние новости

СМИ: в Крыму массово отбирают российские паспорта

Блогер розповіла черговий скандальний факт про Саакашвілі: цей «великий антикорупціонер» ще сміє називати когось «баригою»?

В ЕС принимают пакт о военном сотрудничестве

Блогер: у Будапешті можуть говорити що завгодно про «угорське Закарпаття», але є вагомий фактор, який не дасть шансу сепаратизму

На правду не похоже: Жданов рассказал, для чего Турчинов пугает украинцев о масштабном вторжении России

В Украине могут появиться немецкие электропоезда

«Украина – это кусок России»: в эфире росТВ выступили с наглым заявлением

В Украине начал хранить газ крупнейший в мире нефтетрейдер

В МВФ ухудшили прогноз инфляции для Украины

Москаль рассказал, как свободовцы едва не сожгли флаг Венгрии на Закарпатье

Блогер: в Одессе Саакашвили жил на деньги фонда «На благо Одессы», основными донорами которого были одесские бизнесмены

Через пару лет западную Украину ждет «кадровый голод», люди массово покидают страну

Рейтинговое агентство представило прогноз по курсу гривны до 2021 года

Блогер: раньше было все просто – «менты», прокуроры, СБУ – легко договориться на троих. Теперь ввязались НАБУ, САП и НАПК

Гриневич: «В Украине не изменят закон об образовании даже после выводов Венецианской комиссии»

Украина заработает миллиарды на экспорте говядины в арабские страны

Макаревич: «Я абсолютно не переймаюся тим, що про Україну думає Державін. Він – доросла людина»

Блогер: 300 спартанцев Саакашвили будут одновременно обучать «лекторы и менторы»

Сотник: «Все у меня спрашивают, почему я не комментирую смерть Задорнова»

Наші люди порозумнішали: Тука розповів про цікаві зміни у ставленні українців до війни на Донбасі

 Новости за день