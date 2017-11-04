В Одессе обрушился жилой дом

3 ноября, в пятницу, на улице Степовой в Одессе произошло частичное обрушение жилого двухэтажного дома. Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по счастливой случайности никто не пострадал в результате инцидента.
«В двухэтажном жилом доме на восемь квартир произошло частичное обрушение элементов наружной стены и арки на уровне второго этажа на площади около 10 квадратных метров», - рассказали в ГСЧС. В настоящее время сотрудники спасательных служб разбирают завалы и вывозят с территории обломки здания. Дом сейчас в жутком состоянии – в ГСЧС заявили, что после обрушения были эвакуированы все жильцы, десять человек.
Здание отключили от электроснабжения и газоснабжения. Власти решают вопрос о временном размещении жильцов. Сообщается, что в той квартире, где обрушилась стена, проживает семья с ребенком-инвалидом. Жители этого дома неоднократно жаловались на аварийное состояние, однако власти не реагировали. Во время обрушения была повреждена газовая труба, а обломки здания засыпали двор.