валюта
СпецтемаЖурналист: остудите головы и поймите – власть приняла Соломоново решение

В Одессе сгорел ресторан «Пляжник»

В Одессе сгорел ресторан «Пляжник»
Накануне, около 10 часов вечера, начался пожар на кухне ресторана «Пляжник», расположенного в Одессе, на 13-ой станции Большого Фонтана. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Первый городской, пламя очень быстро охватило практически все здание, однако очевидцы инцидента позже заявили о том, что запах гари они почувствовали примерно за сорок минут до того, как огонь охватил помещение.

Посетители находились в ресторане до последнего, и лишь после того, как пламя охватило сцену, они начали выбегать из здания. На вызов сразу же приехали пожарные. Однако деревянные конструкции клуба быстро сгорели. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание в электросети. Отмечается, что ночью пожар был потушен. Очевидцы при этом рассказали, что в «Пляжнике» невозможно было найти огнетушители, и пришлось попросить их в соседнем ресторане.

Напомним, что несколькими днями ранее в той же Одессе, на пляже Ланжерон, дотла выгорел ресторан «Хуторок». Пламя охватило помещение всего за несколько минут, и пожарные не смогли быстро потушить огонь, в результате пожара от ресторана ничего не осталось.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Чем он лучше Бен Ладена?»: мировое сообщество призвали к ликвидации Путина

Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції
Важное за сутки
30 июл 2017
8126

«Чем он лучше Бен Ладена?»: мировое сообщество призвали к ликвидации Путина

В прямом эфире «Обозревателя» известный российский музыкант и блогер Алексей Лебединский заявил, что цивилизованное мировое сообщество все должно сделать для физического устранения российского

30 июл 2017
5537

Президент Южной Кореи передал «большой привет» Китаю и России, – эксперт

Китай и Россия сегодня получили «большой привет» от нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который пришел к власти с романтическими обещаниями налаживать братское взаимопонимание с Пхеньяном. И с

30 июл 2017
4276

Блогер: у России практически пропало желание воевать с Украиной

Еще некоторое время назад Россия строила планы по захвату Украины, однако с тех пор, как украинская армия продемонстрировала силу и мощь, у российской стороны пропало желание воевать с Украиной. Как

Последние новости

«Чистилище» пополнилось сразу несколькими российскими знаменитостями

Варшава готовит ответ Еврокомиссии на претензии из-за судебной реформы

Американские бомбардировщики совершили полет над Корейским полуостровом

В Польше выпустят новые паспорта с изображением Львова

Так вести себя как «Батькивщина» Тимошенко – это и есть преступление против народа, – Комаровский

Предприниматель пояснил, чего на самом деле хотели крымчане на «референдуме» в 2014 году

В Одессе сгорел ресторан «Пляжник»

Назаров: Путин вновь станет президентом в 2018 году

В Крыму нарушаются права человека – новый отчет

В Швейцарии завершилось строительство самого длинного в мире пешеходного подвесного моста

Иноземцев: Из-за санкций Россия возвращается в 1917 год

В Украине растут зарплаты и уменьшается безработица

Россиян нужно воспитывать по-другому: Кондратюк разъярил своей идеей сторонников Путина

Журналист: украинцы очень сильно заблуждаются в отношении России

Блогер: в поддельном заявлении Саакашвили много странностей

Новые санкции США заставят Россию отказаться от финансирования «ДНР» и «ЛНР», – политолог

Режиссер: Андрей Макаревич работает на Кремль

Военный писатель рассказал, кто распускает слухи про «пропутинскую Грузию»

Савченко: даже наши враги смеются над лишением гражданства Саакашвили

Полторак: Для створення військового центру біля Львову США виділили 22 мільйони доларів

 Новости за день