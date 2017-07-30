В Одессе сгорел ресторан «Пляжник»

Накануне, около 10 часов вечера, начался пожар на кухне ресторана «Пляжник», расположенного в Одессе, на 13-ой станции Большого Фонтана. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Первый городской, пламя очень быстро охватило практически все здание, однако очевидцы инцидента позже заявили о том, что запах гари они почувствовали примерно за сорок минут до того, как огонь охватил помещение.
Посетители находились в ресторане до последнего, и лишь после того, как пламя охватило сцену, они начали выбегать из здания. На вызов сразу же приехали пожарные. Однако деревянные конструкции клуба быстро сгорели. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание в электросети. Отмечается, что ночью пожар был потушен. Очевидцы при этом рассказали, что в «Пляжнике» невозможно было найти огнетушители, и пришлось попросить их в соседнем ресторане.
Напомним, что несколькими днями ранее в той же Одессе, на пляже Ланжерон, дотла выгорел ресторан «Хуторок». Пламя охватило помещение всего за несколько минут, и пожарные не смогли быстро потушить огонь, в результате пожара от ресторана ничего не осталось.