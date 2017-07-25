Блогер: справу 2 травня в Одесі розкрито

Політичний оглядач під ніком Джон Сміт на власній сторінці в соціальній мережі наголошує на тому, що в одеській трагедії, яка сталась 2 травня 2014 року, немає нічого таємничого. Останні події допомогли скласти пазл повністю, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер нагадує, що РФ відмовила в екстрадиції очільника одеської поліції Фучеджи до України у зв’язку з наданням йому російського громадянства. Відтепер ми можемо констатувати, що справа 2 травня нарешті розкрита. Зрозуміло, що Москва домовилась з місцевими колаборантами про захоплення Одеси. Перебуваючи під прикриттям головного міліціонера Одеси, сепаратисти та російські терористи намагались розігнати і розстріляти проукраїнський мітинг. Але одесити, маючи перед очима приклад Донецька, довго не церемонились.
Відтак, Фучеджи втік до сусіднього Придністров’я, а звідти – до Росії. Три роки російська пропаганда розповідала нам про «одеську хатинь», вимагала розслідування та накачувала ненавистю до України власних виродків. Тим часом Кремль сховав у себе основного свідка, заблокувавши слідство у справі. Власне, тут і казочці кінець. Єдине, що повинні запам’ятати «ватники» - спочатку Кремль накачає їх ненавистю до «хунти», а потім принесе в жертву, використавши це як привід для накачування ненавистю нової партії ідіотів, - наголошує блогер.