Названы все победители Одесского кинофестиваля

В Одессе завершился восьмой по счету кинофестиваль, и на официальном сайте ОМКФ сообщается, что гран-при фестиваля получила картина «Король бельгийцев» режиссеров Петера Бросенса и Джессики Вудворт, информирует replyua.net. Статуэтка Золотой Дюк ушла к Нане Эквтимишвили, в Грузию. Режиссера наградили за фильм «Моя счастливая семья».
Лучшими актерами признаны Ия Шугашвили и Цися Квамсашвили, которые сыграли главные роли в картине Моя счастливая семья. Лучшим иностранным фильмом стала картина испанского режиссера Карлы Симон Лето 1993. Картина «Главная роль» одержала победу в номинации «Лучший документальный фильм». «Выпуск 97» Павла Острикова был признан лучшей украинской короткометражкой, а лучшим украинским полнометражным фильмом назвали картину Романа Бондарчука Dixieland. Цзьюнь Гень, китайский режиссер, получил специальную награду жюри ОМКФ – за картину «Свободно и легко».
Агнешке Холланд, польскому режиссеру, вручили Золотой Дюк за особый вклад в киноискусство. Она удостоилась этой премии за картины «Таинственный сад», «Переписывая Бетховена» и «Полное затмение». Еще одного Золотого Дюка вручили Изабель Юппер, прославленной французской актрисе.