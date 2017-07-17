Американці залишать подарунки для ЗСУ після Sea Breese-2017

Як інформує replyua.net, військові навчання Sea Breese-2017 ознаменуються доволі приємною для українського військово-морського флоту подією. Про неї повідомляє у своїх матеріалах новинне агентство «Крим.Реалії».
Так, за словами контр-адмірала ВМС Андрія Тарасова, рішення про передачу до українського флоту двох американських патрульних катерів Islands фактично прийнято. Наразі судна беруть участь у військових навчаннях, а по їх закінченню їх залишать в українському порту. За словами Тарасова, переговори наразі перейшли на найнижчий рівень, на якому обговорюють лише дрібні деталі передачі. Контр-адмірал сподівається на те, що переговорний процес закінчиться доволі швидко і український флот поповниться двома суднами.
Крім того, Тарасов поскаржився на росіян, які всіляко заважають проведенню навчань. За його словами, російський флот використовує найменшу можливість для відпрацювання своїх агресивних дій поки в акваторії знаходяться сучасні військові судна держав–членів Північноатлантичного альянсу. Але Тарасов запевняє, що до можливих провокацій з боку Москви наші військові та їх союзники готові. Нагадаємо, раніше повідомлялось, що для російських військових кораблів, які базуються в окупованому Криму, було раптово оголошено про перевірку боєготовності.