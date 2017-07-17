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СМИ: «комфортный» отдых в Затоке всего за 20 тысяч

СМИ: «комфортный» отдых в Затоке всего за 20 тысяч
ТСН сообщает о том, что для многих отдыхающих отпуск в Затоке, что в Одесской области, сулит разочарование и большие затраты – на этом курорте так и не сделали ничего для того, чтобы условия отдыха были приближены к комфортным, однако цены сильно бьют по карманам бюджетных туристов, передает replyua.net.

Как стало известно, чтобы снять жилье недалеко от моря, нужно раскошелиться на крупную сумму. К примеру, десятидневный отдых на двоих в самом обычном номере будет обходиться в десять тысяч гривен, а, если семья отдыхает с ребенком, придется доплатить еще тысячу. Питание на десять дней обойдется в сумму не меньше семи тысяч, а дорога – в три тысячи, итого получается двадцать тысяч на семью.

Впрочем, даже высокие цены не пугают украинцев так, как другие проблемы. При подъезде к Затоке образуются многочасовые пробки, а центр курорта превратился в стихийный рынок, рядом с которым можно увидеть горы мусора. На пляжах до сих пор так и не оборудовали душевые кабины и туалеты, и лишь в некоторых местах можно найти кабины для переодевания.
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