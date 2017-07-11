В Одессе снова приостановил работу ОПЗ

Николай Щуриков, первый заместитель главы правления Одесского припортового завода, на своей странице в Фейсбуке сообщил о то, что ОПЗ останавливает производство карбамида и аммиака, информирует replyua.net.
По словам Щурикова, остановка производства связана с тем, что на мировых рынках стоимость этой продукции резко снизилась, а газ, который является основным сырьем для производства, существенно подорожал. «Руководством ОПЗ было принято решение остановить агрегаты по производству аммиака и карбамида, поскольку их цена на мировых рынках падает, а цена газа, напротив, растет. К большому сожалению, оба эти обстоятельства от нас не зависят», написал Щуриков.
По его словам, для компании сложившаяся рыночная ситуация стала очень невыгодной, и до тех пор, пока ОПЗ вместе с Кабинетом министров не найдет решения по специальным условиям поставок газа на предприятие, оно не сможет восстановить производство карбамида и аммиака. «Но раз уж вынужденной остановки не избежать, мы решили провести ее с пользой и осуществить в цехах необходимые регламентные работы», добавил один из руководителей ОПЗ.