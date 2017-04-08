В субботу на Одессу обрушится шторм

Гидрометцентр Азовского и Черного морей предупредил одесситов о шторме на побережье 8 апреля в субботу, информирует replyua.net. Синоптики рассказали, что в городе объявлено штормовое предупреждение, и скорость ветра сегодня в Одесской области будет достигать двадцати метров в секунду.
Днем воздух прогреется только до 11 градусов со знаком плюс, а в ночные часы похолодает до 5 градусов. Кроме того, штормовое предупреждение объявлено и на завтра, однако порывы ветра будут уже не такими сильными – не больше 18 метров в секунду. Завтра в Одессе прогнозируют сильные дожди, температуру до 12 градусов тепла. Напомним, что в Гидрометцентре еще вчера предупредили о резких погодных изменениях в Украине с 7 апреля. Сегодня по всей стране, за исключением Донецкой и Луганской областей, ожидаются сильный ветер, грозы и дожди.
В Вербное воскресенье синоптики прогнозируют небольшое потепление, а также сокращение количества осадков. Однако прохладная погода сохранится, и прояснения ожидаются лишь в отдельных областях. Сегодня в Киеве ветрено и дождливо, синоптики предупреждают, что сильный ветер сохранится до конца дня.