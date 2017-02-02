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Сатирическая книга «Ватная азбука» презентована в Одессе

Сатирическая книга «Ватная азбука» презентована в Одессе
В Областной библиотеке Одессы состоялась презентация сатирической книги об общественно-политической ситуации в Росии «Ватная азбука». Как передаёт replyua.net со ссылкой на местные СМИ, «Ватная азбука» написана мифическим 7-летним мальчиком из посёлка городского типа по имени Алёша Ступин, однако на самом деле автором сатирической азбуки является крымский художник Игорь Поночевный, который из-за аннексии Крыма эмигрировал в США.
Сатирическая книга «Ватная азбука» презентована в Одессе
На самом деле, Алёша Ступин — альтер-эго крымского художника. На следующий после незаконного «референдума» в Крыму художник опубликовал в соцсетях от имени 7-летнего мальчика рисунок, на котором «Дядя Серёжа с папой празднуют над фашистами». В то, что автором этого рисунка являлся 7-летний мальчик, общественность поверила охотно, поэтому творчества Алёши Ступина стало крайне популярно в соцсетях и СМИ.
Сатирическая книга «Ватная азбука» презентована в Одессе
Находясь в США, Поночевный не перестал поддерживать свой арт-проект. От имени 7-летнего мальчика из ПГТ он продолжает высмеивать ситуацию в России. Поклонникам Алёши настолько нравятся его рисунки, что Поночевный решил выпустить целую книгу для ценителей тонкого «детского» юмора.
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