ГСЧС о погоде: Ситуация в Украине полностью контролируема

В своем докладе украинскому лидеру Петру Порошенко возглавляющий ГСЧС Николай Чечеткин поведал, что в регионах, где зафиксировано ухудшение ситуации с погодой, спасательное ведомство в полной мере обеспечивают безопасность жителям.
Как информирует replyua.net, в это же время он выразил убеждение, что сейчас в стране замечено небольшое ухудшение ситуации на дорогах для передвижения автотранспорта местного значения. При этом он заявил, что всем, кому необходима помощь, спасатели оказывают поддержку и размещают нуждающихся в пунктах обогрева, размещенных вблизи с наспунктами. В это же время глава спасательного ведомства сообщил, что начиная с 18 часов сегодняшнего дня, в Одесском регионе закрыто осуществление движения автотранспорта на всех автодорогах.
В соответствии со словами главы госслужбы, в остальных регионах Украинского государства ситуация остается устойчивой и постоянно контролируемой сотрудниками ведомства. Также чиновник подчеркнул: «В облцентрах транспорт общественного значения продолжает свою работу в обычном режиме. Три тысячи и пятьсот единиц специализированной техники были выведены на дороги местного значения по всей стране, а областные штабы осуществляют круглосуточную работу».