валюта
СпецтемаРоссияне всерьез обеспокоились украинской подругой Дональда Трампа

ГСЧС о погоде: Ситуация в Украине полностью контролируема

ГСЧС о погоде: Ситуация в Украине полностью контролируема
В своем докладе украинскому лидеру Петру Порошенко возглавляющий ГСЧС Николай Чечеткин поведал, что в регионах, где зафиксировано ухудшение ситуации с погодой, спасательное ведомство в полной мере обеспечивают безопасность жителям.

Как информирует replyua.net, в это же время он выразил убеждение, что сейчас в стране замечено небольшое ухудшение ситуации на дорогах для передвижения автотранспорта местного значения. При этом он заявил, что всем, кому необходима помощь, спасатели оказывают поддержку и размещают нуждающихся в пунктах обогрева, размещенных вблизи с наспунктами. В это же время глава спасательного ведомства сообщил, что начиная с 18 часов сегодняшнего дня, в Одесском регионе закрыто осуществление движения автотранспорта на всех автодорогах.

В соответствии со словами главы госслужбы, в остальных регионах Украинского государства ситуация остается устойчивой и постоянно контролируемой сотрудниками ведомства. Также чиновник подчеркнул: «В облцентрах транспорт общественного значения продолжает свою работу в обычном режиме. Три тысячи и пятьсот единиц специализированной техники были выведены на дороги местного значения по всей стране, а областные штабы осуществляют круглосуточную работу».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Скандал между Трампом и Шварценеггером набирает обороты
Важное за сутки

Последние новости

Шварценеггер відповів на критику Трампа

Військовий бунт у Кот-д’Івуарі завершився переговорами

Аброськін: у Костянстинівці затримали трьох терористів

Рятувальники розповіли про кількість знеструмлених населених пунктів

В Саудовской Аравии будут проведены масштабные реформы

Блогер: американці тренуються збивати російські Су

ГСЧС о погоде: Ситуация в Украине полностью контролируема

Скончался экс-президент Португалии Марио Соарес

Блогер розповів що саме обвалить ціни на нафту у наступному році

Муждабаев: россияне пытаются выжить в оруэлловском мире

Блогер розповів навіщо Путіну потрібна «масовка»

Виктор Муженко озвучил причину мобилизации офицеров запаса

Муждабаєв: росіяни не намагаються зрозуміти

ФБР розповіла про винуватця стрілянини у Флориді

В Раде озвучили причину прибытия Байдена в Украину

Премьер-министр Турции прибыл с официальным визитом в Ирак

Плотницкий: в 2017-м война на Донбассе должна закончиться миром

У Кремлі чергова істерика, цього разу – через танки НАТО в Польщі

От Антарктиды в ближайшее время отколется огромный айсберг

Портников: разведка США задала направление будущим отношениям Трампа с Путиным

 Новости за день