Непогода парализовала аэропорт Одессы

В аэропорту международного класса «Одесса» в результате плохих погодных условий были отложены все запланированные перелеты, о чем информирует информагентство «УНИАН».
Как информирует replyua.net, в аэропорту отметили, что все перелеты были отложены в результате сильнейших осадков в виде снега и очень плохой видимости. В воздушном причале подчеркнули: «В настоящее время неясна никакая перспектива». Как известно, за все сегодняшнее утро аэроузел «Одесса» отправил и принял всего-навсего один рейс – авиалайнер из турецкого Стамбула приземлился без опозданий, согласно графику в 9 часов утра. Отправился борт также почти по графику – в 10 часов и 48 минут (по расписанию должен был вылетать в 10:00). После этого началось резкое ухудшение работы, в результате чего были аннулированы рейсы из столицы Украины, некоторых городов Турции, главного города Республики Беларусь, а также австрийской Вены. Вылеты из Одессы, естественно, аналогично были прекращены.
Украинский Гидрометцентр сообщает, что сегодня, 6 января в Одесском регионе наблюдаются сильные порывы ветра 25-28 метров за секунду. Аналогичную погоду синоптики спрогнозировали и на следующие два дня в области, 7 и 8 числа этого месяца.