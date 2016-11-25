Эксперт: на ОПЗ нашлись только два реальных покупателя

Александр Охрименко, глава Украинского аналитического центра, считает, что у ОПЗ есть только два претендента на его покупку, - это Александр Ярославский и Игорь Коломойский.
Как передает replyua.net со ссылкой на 112 Украина, Охрименко подчеркнул, что это единственные реальные покупатели на одесское предприятие, и ОПЗ не заинтересует иностранных инвесторов в силу некоторых причин. Эксперт назвал факторы, из-за которых иностранные инвесторы откажутся от приобретения ОПЗ, - это низкая цена на конечную продукцию, долги на сумму 250 миллионов долларов, проблемы с поставкой газа. Более того, Охрименко напомнил, что у одесского предприятия серьезные проблемы с обеспечением аммиачным сырьем, которое Россия будет транспортировать по другому трубопроводу, и эту проблему теперь смогут решить только украинские, а не иностранные инвесторы.
«Коломойский и Ярославский – единственные реальные покупатели одесского припортового завода, а ценность ОПЗ нельзя недооценивать, но завод сможет работать в полную силу только при бесперебойных поставках сырья. Газ можно поставлять кораблями из других стран, а не по трубопроводу из РФ, но тогда цена на продукцию будет неконкурентоспособной», считает Охрименко.
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