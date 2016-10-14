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"Затоплені" одесити вимагають скоріше відкачувати воду

"Затоплені" одесити вимагають скоріше відкачувати воду
Місцеві мешканці Одеси наразі блокують рух по декільком міським вулицям, вимагаючи від місцевої влади активної роботи по викачуванню води з житлових будинків, які в результаті сильних дощів були затоплені. Про це сьогодні, 14-го жовтня, активно говорять користувачі соціальних мереж, інформує replyua.net.

Зокрема мова йде про район Котовського, який заблокований протестувальниками. Активісти стурбовані тим, що місцева влада не поспішає ліквідувати наслідки стихії, які затопили їхні будинки. «Ледве встигли комунальники та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій розчистити вулиці від повалених дерев, як на зміну їм вийшли місцеві жителі», - пишуть в Інтернеті. Люди стурбовані тим, що їхні будинки до цього часу ще знаходяться у воді. Також в деяких районах міста затопленими залишаються ще кілька ділянок. Учасники акції вимагають від місцевої влади втрутитися в процес ліквідації наслідків негоди та «активувати» роботу комунальних служб. Водночас з тим ще одна вулиця блокована одеситами в районі Лузановки. Вони вимагають те ж саме. «Більшість затоплених домів знаходяться у аварійному стані, і потребують якомога швидшого втручання спеціалістів з ліквідації води, оскільки стіни можуть не витримати та просто впасти», - каже один з користувачів соцмереж.

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