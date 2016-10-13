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В Одессе полностью парализовано движение трамваев

В Одессе полностью парализовано движение трамваев
В двенадцать часов дня, 13 октября, в Одессе работали только четыре трамвайных маршрута, а работа еще восемнадцати была полностью парализована из-за сильнейшего шторма.

Как передает replyua.net со ссылкой на Думскую, на несколько трамвайных путей упали деревья, и в настоящий момент коммунальщики пытаются ликвидировать последствия непогоды. Кроме того, было приостановлено движение шести троллейбусных маршрутов, и сейчас в городе курсируют троллейбусы только на пяти маршрутах. Такую информацию некоторое время назад предоставили в Горэлектротрансе Одессы. Движение троллейбусов и трамваев было прекращено по разным причинам – где-то упали деревья и перегородили дорогу, в некоторых местах наблюдается подтопление проезжей части и трамвайных путей, в других районах были оборваны линии электропередачи.

Когда в Одессе возобновят движение транспорта, пока неизвестно, поскольку сегодня скорость ветра меньше не стала, и опасность на дорогах сохраняется. Мощный шторм обрушился на Одессу накануне. Падение деревьев стало причиной гибели двух одесситов, еще один одессит, которому было всего 11 лет, погиб от удара током, когда наступил на оборванный провод.

Горячая тема: Британія дозволила своїм пілотам збивати російські літаки
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