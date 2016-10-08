На ремонт трассы Одесса-Рени будут выделены дополнительные средства

Глава государства заявил о том, что ремонт дороги Одесса-Рени идет полным ходом, однако выделенных средств не хватит, и на эти цели дополнительно будет направлено еще порядка 54 миллионов гривен. Как передает replyua.net со ссылкой на УНИАН, такое заявление прозвучало от Петра Порошенко накануне, во время его рабочей поездки в Одесскую область.
Президент Украины сообщил, что на днях дополнительно выделили 54 миллиона, специально на ремонт этой важной трассы. Порошенко побывал на месте ремонтных работ и пообщался с представителями компании-подрядчика, которые рассказали, что ширина проезжей части достигает семи с половиной метров, а для ремонта применяется только современная технология ресайклинга. С помощью этой технологии укрепляют асфальтовый гранулят, получаемый при дроблении асфальтобетонного лома. Олег Варивода, руководитель облавтодора, заявил, что гарантия на эксплуатацию этой трассы после ремонта составит ровно десять лет.
Президент также отметил, что должен поблагодарить местные власти за то, что совместными усилиями удалось найти средства для ремонта трассы. По словам Порошенко, юг Одесской области является важным регионом с точки зрения туризма, и здесь необходимо улучшать инфраструктуру.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter