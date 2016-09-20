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Одессу снова затопило – фото

Одессу снова затопило – фото
Гидрометцентр Украины в начале недели прогнозировал осадки в южных регионах страны, однако жители Одессы не могли представить, что под осадками подразумевался мощный ливень, который затопил практически все районы города.

Как информирует replyua.net, непогода на Одессу обрушилась в ночь на вторник, и, когда одесситы утром проснулись, они обнаружили, что добраться до работы или до школы можно только на надувных лодках. Более того, сегодня утром из-за затопления многих улиц в нескольких районах Одессы образовались огромные пробки, которым уже присвоили 10-балльный уровень сложности. Многие одесситы рано утром сделали снимки в самых затопленных районах и выложили их в соцсетях.

Напомним, что это уже не первый сильный ливень в Одесской области в текущем году. В начале июня непогода обрушилась на Измаил, и за несколько часов улицы города превратились в реки. Также было затруднено движение общественного транспорта, и многие жители Измаила не могли добраться до дома и пережидали непогоду в магазинах и кафе. Частный сектор Измаила тоже был полностью затоплен.

Одессу снова затопило – фото
Одессу снова затопило – фото
Одессу снова затопило – фото
Одессу снова затопило – фото

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