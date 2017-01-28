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В Николаеве задержан живодёр, 15 лет похищавший и евший собак

В Николаеве задержан живодёр, 15 лет похищавший и евший собак
В николаевском Центре защиты животных сообщили о том, что «серийный» живодёр, который с 2002-го года похищал собак у местных жителей, наконец-то задержан — зоозащитники, получив коллективную жалобу, выехали на место жительства живодёра, а затем вызвали полицию. Как передаёт replyua.net со ссылкой на Facebook-аккаунт Центра, на даче, где жил живодёр, находились пять живых собак, содержавшихся в ужасных условиях, а также останки уже убитых животных.

Источники сообщают, что даже полицейские, прибывшие по вызову зоозащитников, ужаснулись картине — на территории дачного дома находились черепа, шкуры и внутренности убитых животных. Выяснилось, что живодёр похищал собак, а затем убивал и ел. На месте происшествия констатирована жуткая антисанитария, на которую и пожаловались местные жители. Полицейские, увидев картину, вызвали на место подкрепление.

В присутствии патруля зоозащитники забрали у живодёра ещё живых собак, они временно были помещены в местный приют. Местные жители утверждают, что живодёр не только ел собак, но и проводил всевозможные ритуалы, при которых убивались животные. В настоящее время проводится досудебное расследование, о грозящем живодёру наказании пока не сообщается.
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