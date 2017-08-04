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У Львові вдвічі підвищили тарифи на вивезення сміття

У Львові вдвічі підвищили тарифи на вивезення сміття
Львівська влада затвердила нові тарифи на вивезення твердих побутових відходів і вони перевищують в 2 рази нині діючі, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Відповідно до документу, що оприлюднила Львівська міська рада, кожен із шести операторів ринку вивезення сміття має окремий тариф. Для жителів міста тарифи коливаються в межах 719-803 грн за тонну відходів, тоді, як нинішній тариф в середньому становить 380 грн за тонну. Заступник мера міста Сергій Бабак заявив на робочому засіданні виконкому, що цю категорію тарифів у Львові не переглядали вже 3 роки, а за цей час відбулися значні зміни, зокрема, подорожчали пально-мастильні матеріали, а також підвищився рівень заробітних плат. Тому, за словами Бабака, нові тарифи будуть більшими у 2,2 рази. При цьому, за словами чиновника, в більшій мірі зростання тарифів на собі відчують юридичні особи, а не пересічні львів’яни.

Варто нагадати, в кінці червня функцію прибирання накопичених відходів у Львові міська влада передала Львівській обласній державній адміністрації. Тоді в місті накопичилося 11 тисяч тонн сміття.
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