В горсовете Львова рассказали, сколько мусора остается в городе

Сергей Бабак, заместитель мэра Львова, сегодня заявил о том, что за последние сутки из города удалось вывести 560 тонн мусора, однако это очень мало, поскольку остается около 8465 тонн не вывезенных отходов.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу городского совета Львова, в настоящий момент мусором завалены 27 процентов мусорных площадок Львова – там находится около 5085 тонн отходов, а еще около 3200 тонн сейчас находится на перегрузочных станциях. Проблема с вывозом мусора из Львова началась больше года назад, после того, как произошел пожар на свалке в Великих Грибовичах. Спустя три дня после пожара свалка была закрыта. С тех мусор из Львова постоянно вывозится, однако его выбрасывают в других областях без специального разрешения.
В июне этого года львовские власти обращались к Кабмину с просьбой объявить чрезвычайную экологическую ситуацию в городе, однако Владимир Гройсман посоветовал Андрею Садовому, главе Львова, «не искать крайних в проблеме с мусором». Некоторые депутаты предложили Садовому уйти в отставку.