Львівська влада створила спеціальний департамент для боротьби зі сміттям

Міська рада Львова ініціювала створення окремого департаменту, який опікуватиметься боротьбою з побутовими відходами у місті, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Відповідне рішення члени міської ради прийняли під час чергової сесії. Передбачається, що до структури департаменту будуть входити 2 підрозділи: управління, яке опікуватиметься оперативним поводженням зі сміттям, та управління, що займатиметься розвитком системи поводження зі сміттям. Крім того, міський голова Львова Андрій Садовий під час сесії повідомив, що в місті вкотре спостерігається критична ситуація з вивезенням сміття. За даними Садового, у місті залишаються переповненими 423 майданчики для сміття. Загалом зі Львова необхідно вивести більше двох тонн побутових відходів. Але всі сміттєзвалища Львівщини, куди раніше вивозилося міське сміття, наразі закриті, відмітив Садовий.
Нагадаємо, в минулому місяці очільник Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що ОДА вдруге допоможе міській владі очистити Львів. 31 березня представництво Львівської ОДА повідомило, що з міста вивезли все сміття. Також у ОДА наголосили, що міська влада має взяти цю проблему під свою відповідальність.