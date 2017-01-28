Вирішили, де будуть переробляти львівське сміття

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У Яворівському районі за сорок кілометрів від Львова виділили 12 га землі для вивезення сміття та побудови заводу з переробки відходів.27 січня таке рішення ухвалили на засіданні спеціальної комісії Львівської обласної державної адміністрації. За дорученням Президента із робочим візитом у Львові був прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Після закритої наради він задовольнив прохання мера Андрія Садового, і доручив главі ЛОДА протягом наступного тижня передати місту одну ділянку для сміттєпереробного комплексу. Це територія колишнього заводу з вироблення сірки.«Львів має змогу, завдяки хорошому місцевому бюджету, профінансувати полігон, побудувати сміттєпереробний завод і сортувальну лінію за шість місяців. Керівництво міста й області зобов’язане в найкоротші терміни зробити рекультивацію і дегазацію Грибовицького сміттєзвалища. Уряд сприятиме роботі, надасть техніку», - сказав Володимир Гройсман. Сміття вже почали вивозити з міста. Його приймають декілька полігонів області.