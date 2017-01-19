Садовый: мусор из Львова планируется вывозить за границу

Андрей Садовый, городской глава Львова, заявил о том, что были заключены предварительные договоренности на вывоз прессованного мусора из Львовской области, информирует replyua.net со ссылкой на Слово и Дело.
Садовый во время внеочередной сессии горсовета отметил, что не исключает вывоз мусора за пределы Украины. Нужно отметить, что Роберт Хома, которому СБУ запретила въезд в Украину из-за его участия в антиукраинском митинге в Перемышле, заявил о том, что проводил с Садовым телефонные переговоры, и мэр Львова беседовал с ним по вопросу утилизации отходов. Мэр Перемышля подчеркнул, что предлагал Садовому встретиться в посольстве, и львовский глава просил помощи в проблеме с мусором.
«Вот такие дела. Меня выкидывают с границы, а мой коллега с соседнего города звонит мне, не зная, что происходит, и просит Перемышль оказать помощь», отметил глава польского города. Нужно отметить, что Садовый не уточнил, в какую именно страну будет вывозиться мусор из Львова. Летом прошлого года он пообещал построить мусороперерабатывающий завод.