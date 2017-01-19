валюта
СпецтемаКитай намерен помочь Украине в войне против России

Садовый: мусор из Львова планируется вывозить за границу

Садовый: мусор из Львова планируется вывозить за границу
Андрей Садовый, городской глава Львова, заявил о том, что были заключены предварительные договоренности на вывоз прессованного мусора из Львовской области, информирует replyua.net со ссылкой на Слово и Дело.

Садовый во время внеочередной сессии горсовета отметил, что не исключает вывоз мусора за пределы Украины. Нужно отметить, что Роберт Хома, которому СБУ запретила въезд в Украину из-за его участия в антиукраинском митинге в Перемышле, заявил о том, что проводил с Садовым телефонные переговоры, и мэр Львова беседовал с ним по вопросу утилизации отходов. Мэр Перемышля подчеркнул, что предлагал Садовому встретиться в посольстве, и львовский глава просил помощи в проблеме с мусором.

«Вот такие дела. Меня выкидывают с границы, а мой коллега с соседнего города звонит мне, не зная, что происходит, и просит Перемышль оказать помощь», отметил глава польского города. Нужно отметить, что Садовый не уточнил, в какую именно страну будет вывозиться мусор из Львова. Летом прошлого года он пообещал построить мусороперерабатывающий завод.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Джо Байден выступил со срочным обращением к самым богатым людям планеты
Важное за сутки
18 янв 2017
19183

РосСМИ озвучили имя следующего главы Украинского государства

В опубликованной в российском госагентстве РИА «Новости» статье, российский автор называет одним из возможных будущих гарантов Конституции Украинского государства известного украинского бизнесмена

19 янв 2017
11395

Неудачно пошутил: россияне негодуют из-за шутки Жванецкого о Курилах

Михаил Жванецкий, уроженец Одессы и известный российский сатирик, неудачно пошутил о Курильских островах, и его высказывание не понравилось пользователям из России, передает replyua.net со ссылкой на

Последние новости

Политик: Трамп может не нравиться многим американцам, но он – законно избранный президент

«Правоохранители» Крыма не хотят расследовать более 10 дел по исчезновению украинцев

Вживання марихуани відтепер законне у Німеччині

"Непомітний геноцид в Україні" або Де шукати кращого життя

Политолог: самый большой страх России

Окупанти у Криму ігнорують факти викрадення громадян України

В Кремлі спрогнозували, чи повторить Трамп долю Януковича

Глава Нацсовета выступил против закрытия «Интера»

Соцмережі розкритикували Лещенко за візит на сніданок Пінчука

У Ірані впав хмарочос. Є загиблі (ВІДЕО)

Яку користь може дати перевірка українцями військових частин РФ?

Під час пошуку уламків Ту-154 було знайдено американський бомбардувальник

Де-юре обвинение Савченко в госизмене невозможно – Луценко

Сазонов: Порошенко должен провести переговоры с Трампом не, как с политиком, а, как с бизнесменом

У Києві збираються видати Росії грузина-добровольця АТО (ВІДЕО)

Nokia проти горіха: скажений краш-тест нового смартфона (ВІДЕО)

Садовый: мусор из Львова планируется вывозить за границу

Янукович звинуватив Луценка у фальсифікації справи

На востоке Украины введен карантин из-за вспышки АЧС

Украина получит от Красного Креста 60 млн долларов

 Новости за день