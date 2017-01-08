Мороз стал причиной транспортного коллапса во Львове

На Рождество на улицы города Львова выехало менее половины всех автобусов, передает replyua.net. Согласно информации пресс-службы Львовского горсовета, причиной такой ситуации стали технические проблемы, вызванные очень сильными морозами. В сообщении отмечается, что в автобусах оказались замерзшими двери и дизель. Исходя из плана на выходной день, маршруты должны были обслуживать 427 автобусов, однако по информации на 13.00 часов 7 января вышло всего 163 автобуса. Также в мэрии Львова убеждают, что выпуск транспорта не прекращается, после того, как автобусы отогрелись, их сразу же выпускают на маршруты.
В интервью журналистам руководитель одной из компаний-перевозчиков заявил, что работа автобусов осуществляется на дизеле, не способном работать, если температура воздуха ниже 15 градусов мороза.
«Мы максимально выпустили свои машины. Некоторые трудности существуют с частными перевозчиками. Не справляются с морозной погодой «Богданы» - у них севшие аккумуляторы и замерзшие системы. Также мы осуществляем прогрев автобусов на территории АТП. Добавленная к дизелю присадка мало помогла», - сообщил Ярослав Иванец, возглавляющий АТП №1.