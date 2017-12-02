Новый главарь «ЛНР» признался, что сотрудничал с Сурковым

Новый лидер самопровозглашенной «ЛНР» Леонид Пасечник подтвердил факт сотрудничества с помощником российского президента Владиславом Сурковым. Как передает replyua.net, об этом идет речь в тексте сообщения Пасечника, которое опубликовал сепаратистки сайт ЛИЦ.
Следует отметить, что Суркова считают одним из основных кураторов боевиков непризнанных «Л/ДНР» от Москвы. Экспертное сообщество его неоднократно называло «серым кардиналом», фактически руководящим «народными республиками»
«В процессе проведения работы над выполнением Минских соглашений, приверженцам которых мы были и остаемся, а также по многих других вопросах, мы активно сотрудничаем с помощником российского президента Владиславом Юрьевичем Сурковым. Выражаем благодарность России за её последовательную позицию по мирному урегулированию конфликта. Российское руководство на наиболее высоком уровне уделяет этому вопросу очень много внимания. Так, мы надеемся, что до конца этого года удастся завершить обмен пленными», - сказано в заявлении Пасечника.