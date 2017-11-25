Свержение Плотницкого «из-за контузии» - наиболее сильный удар по концепции «ЛДНР», - журналист

В своем паблике автор отмечает: «Подумайте сами, на пост главы «ЛНР», набрав 63,17 процента голосов, Игорь Венедиктович Плотницкий был избран 3 ноября 2014 года. На протяжении всего этого времени он работал непокладая рук, все делал на благо «республики», зачищал «ЛНР» от героев типа Дремова. Если смотреть на картину в целом, то беды не предвещало ничего. Однако в какой-то момент лидер псевдореспублики свергается хунтой, которая издевательски указывает, что лидер незаконного вооруженного формирования идет в отставку из-за проблем с контузией. Как же на это реагирует население «ЛНР», которое дружно восстало «против хунты Майдана в 2014-м?» А никак! Люди просто тихонько проглотили «хунту Пасечника». Аналогично, как в 2014-м они проглотили и «хунту Майдана». А все потому, что в 2014-м никакого восстания не было и быть не могло, ведь населению «ЛДНР» абсолютно все это безразлично. Это население, которое на 50 процентов состоит из пенсионеров, по факту не способно ни на что, и способно не будет, кроме как ворчать. Без вмешательства в 2014 году РФ, Донбасс и Крым вели себя аналогично, как сегодня ведут себя луганчане, наблюдают за свержением руководителя, которого им подсунули в 2014 году».
Бирюков: 48 часов на ногах, десяток двухсторонних переговоров, все это ради одной цели – вырваться от «недоимперии»
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