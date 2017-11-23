Доник: «Междусобойчик в Луганске подходит к завершению»

Роман Доник, известный волонтер, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал последние события в Луганске, информирует replyua.net.
«К сожалению, донецкие утырки не напали на луганских утырков. И не развязали кровавую и выматывающую войну. Донецкие утырки прислали вооруженные колонны, чтобы прикрыть в первую очередь свою задницу. Ведь непонятно кто там победит в междоусобице и что в голове у победителя будет. А вдруг прикажет вскрыть линию фронта и пропустить наши войска», - пишет Доник. По словам волонтера, Россия тоже направила большое количество тяжелое бронетехники по той же самой причине – если вдруг что-то случится, россияне смогут встать на линии фронта и начать бои с наступающими украинскими военными силами.
Доник отмечает, что, судя по всему, междусобойчик в Луганской «республике» уже близится к завершению. По его словам, остается лишь один вопрос – что станет с российской военной техникой, ведь Россия с большой неохотой ее выводит с украинских территорий.