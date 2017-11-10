Стало известно, кто и как уничтожили аэропорт в Луганске

В частности чиновник отметил: «На счет обстрелов нашей территории еще до захода регулярной армии РФ в конце августа месяца 2014 года нами были установлены почти все факты. Как оказалось, вертолеты России не просто так тогда летали вдоль границы между Украиной и Российской Федерацией. Они расстреляли неуправляемыми авиационными ракетами наши погранслужбы как минимум один раз. Мы имеем этому подтверждение».
Кроме того, замглавы Минюста рассказал, что удерживающих позиции на территории аэропорта в Луганске украинских военных накрывали ракетами оперативно-тактических комплексов «Точка-У» из территории страны-агрессора России. Он подчеркнул: «Вы помн6ите, летом 2014 года ходили слухи, что аэропорт в Луганске был обстрелян тактическим ядерным оружием? Такого, естественно, не было. Однако сотрудники ГПСУ зафиксировали, что обстрелы осуществлялись тактическими ракетами «Точка-У» со стороны России. Они тогда весь аэропорт разнесли».