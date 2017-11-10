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Стало известно, кто и как уничтожили аэропорт в Луганске

Стало известно, кто и как уничтожили аэропорт в ЛуганскеЗа некоторое недолгое время до вторжения в августе 2014-го в Украину батальонно-тактические группы российских войск активно обстреливали позиции Вооруженных Сил Украины, дислоцирующиеся в аэропорту города Луганска. Причем, как сообщил в интервью «Фактам» заместитель главы Министерства юстиции Украины Иван Лищина, делала армия Росси это ракетами «Точка-У» с территории государства-агрессора. При этом ВВС РФ обстреливала бойцов Государственной пограничной службы Украины с вертолетов, о чем информирует replyua.net.

В частности чиновник отметил: «На счет обстрелов нашей территории еще до захода регулярной армии РФ в конце августа месяца 2014 года нами были установлены почти все факты. Как оказалось, вертолеты России не просто так тогда летали вдоль границы между Украиной и Российской Федерацией. Они расстреляли неуправляемыми авиационными ракетами наши погранслужбы как минимум один раз. Мы имеем этому подтверждение».

Кроме того, замглавы Минюста рассказал, что удерживающих позиции на территории аэропорта в Луганске украинских военных накрывали ракетами оперативно-тактических комплексов «Точка-У» из территории страны-агрессора России. Он подчеркнул: «Вы помн6ите, летом 2014 года ходили слухи, что аэропорт в Луганске был обстрелян тактическим ядерным оружием? Такого, естественно, не было. Однако сотрудники ГПСУ зафиксировали, что обстрелы осуществлялись тактическими ракетами «Точка-У» со стороны России. Они тогда весь аэропорт разнесли».
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