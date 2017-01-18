Террористы открыли огонь по прибывшим на вызов оперативникам

Вчера, 17 января 2017 года на указанное во время вызова одной из жительниц, женщины, место, в район г. Зололтое-5, что в Луганской области прибыла группа оперативников. По сообщению замглавы областной государственной администрации в Луганске Юрия Клименко, пророссийские боевики тут же, применяя стрелковое оружие, обстреляли прибывшую на место происшествия опергруппу Попаснянского отдела полиции.
Как информирует replyua.net, чиновник заявил: «Жестокость террористов необъяснима. То, что боевики всячески препятствуют следственным действиям, говорит о намерениях оккупантов скрыть факт осуществления преступления против мирных жителей. Так как в соответствии с имеющейся информацией, мужчина был убит пулей снайпера с вражеской стороны. Нам было необходимо обратиться к членам миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе».
В свою очередь, сегодня, 18 января, начиная брифинг, Александр Мотузяник, являющийся спикером оборонного ведомства Украинского государства, предоставил информацию о том, что последние сутки в зоне боевых действий закончились без потерь. Он сказал: «Брифинг следует начать с радостной «ноты»: за прошедшие сутки, в зоне проведения АТО не был убит ни один боец Вооруженных сил Украины».