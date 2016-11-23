На Луганщині терористи намагалися прорвати оборону - Луганська ОДА

Минулої доби під час спроби прориву оборони Збройних сил України в районі міста Щастя Луганської області бойовики поранили одного українського солдата. Про це сьогодні, 23-го листопада, повідомляє прес-центр Луганської обласної державної адміністрації, передає replyua.net.
«Група диверсантів терористичної організації «ЛНР» неподалік населеного пункту Щастя спробувала прорвати оборону Збройних сил України. Під час бойового протистояння одного військового української армії було поранено», - зазначається у інформаційному листі. Всього за минулі 24 години на Луганському напрямку, згідно з повідомленням, противник порушував режим припинення вогню 4 рази.
Під час двох обстрілів сепаратисти використовували міномети обох калібрів, автоматичні гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. В той самий час на Донецькому напрямку поранення зазнав один розвідник української армії під час зіткнення з представниками самопроголошеної «ДНР». Про це розповів керівник Головного управління Національної поліції Донеччини. Аброськін В’ячеслав. Всього, за даними штабу АТО, за минулу добу терористи здійснили 25 обстрілів по всій лінії розмежування.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter