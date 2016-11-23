валюта
СпецтемаБоровой: вы можете меня проклинать, но это правда

На Луганщині терористи намагалися прорвати оборону - Луганська ОДА

На Луганщині терористи намагалися прорвати оборону - Луганська ОДА
Минулої доби під час спроби прориву оборони Збройних сил України в районі міста Щастя Луганської області бойовики поранили одного українського солдата. Про це сьогодні, 23-го листопада, повідомляє прес-центр Луганської обласної державної адміністрації, передає replyua.net.

«Група диверсантів терористичної організації «ЛНР» неподалік населеного пункту Щастя спробувала прорвати оборону Збройних сил України. Під час бойового протистояння одного військового української армії було поранено», - зазначається у інформаційному листі. Всього за минулі 24 години на Луганському напрямку, згідно з повідомленням, противник порушував режим припинення вогню 4 рази.

Під час двох обстрілів сепаратисти використовували міномети обох калібрів, автоматичні гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. В той самий час на Донецькому напрямку поранення зазнав один розвідник української армії під час зіткнення з представниками самопроголошеної «ДНР». Про це розповів керівник Головного управління Національної поліції Донеччини. Аброськін В’ячеслав. Всього, за даними штабу АТО, за минулу добу терористи здійснили 25 обстрілів по всій лінії розмежування.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Жизнь во всем мире улучшается, за исключением четырех стран
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
23 ноя 2016
12227

В Испании назвали истинные причины выхода России из Международного уголовного суда

Информационное агентство «El Confidencial» пишет о том, что в действительности послужило мотивом для выхода России из-под юрисдикции Международного уголовного суда в Гааге, - передает replyua.net.


Последние новости

Кадиров анонсував військовий підготовчий центр

Цены на нефть снова показали большой рост после падения

Кабмін скасовує регулятори бізнесу в Україні

Украинские производители нарастили экспорт товаров в ЕС

Европарламент хочет прекратить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС

Рыбачук сделал прогноз по третьему Майдану

Tesla Motors не перестає дивувати: Цілий острів на сонячній енергії

Розенко рассказал, кому повысят минимальную зарплату

ГПУ: До суду в Гаазі передадуть документи щодо "Євромайдану" через 3 місяці

На Луганщині терористи намагалися прорвати оборону - Луганська ОДА

Жебривский не сдержал свое обещание

МИД РФ беспокоит желание Хорватии помочь Украине вернуть свои территории

Столицу Казахстана планируют переименовать в честь Назарбаева

Джеппар: Крым должен заинтересовать весь мир

Трамп отказался от «перезагрузки» в отношениях России и США

Бутусов: еще одна печальная статистика для Украины

Синоптики прогнозируют снег в Украине

В Европарламенте хотят создать европейский оборонный союз

Горишние Плавни отказались переименовывать

Путин анонсировал затяжные санкции против Запада

 Новости за день