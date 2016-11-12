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Казанський пояснив черговий «теракт» в так званій ЛНР

Казанський пояснив черговий «теракт» в так званій ЛНР
Журналіст Денис Казанський дав свої коментарі з приводу чергової «сенсації», створеної агітпропом терористів з організації ЛНР, - про це replyua.net інформує, послуговуючись дописами експерта в Фейсбук.

Так, журналіст повідомляє, що вночі невідомі особи здійснили спробу підриву однієї із «пам’яток», встановленої пособниками терористів – «Зірки Плотницького». Цього року ця недолуга конструкція була встановлена з причини, які неможливо осягнути, користуючись логікою і здоровим глуздом, російськими байкерами. Місцем встановлення було обрану одну із естакад.

Аналізуючи фото, оприлюднені терористами, журналіст вказує на те, що йдеться, скоріше за все, про імітацію підриву – адже заряд навмисно було закладено так, щоб конструкція зазнала мінімальної шкоди і не впала. Казанський нагадує, що аналогічні історії вже траплялись цього року в окупованих Луганську та Донецьку – пам’ятники підривали так, щоб не пошкодити, але створити резонанс в медіа. За словами журналіста, пояснення таких дій дуже просте – терористи знову намагаються розповісти про міфічні «українські ДРГ» і нагнати жаху на місцевих мешканців – саме так створюється грунт для посилення репресій інакомислячих.
Казанський пояснив черговий «теракт» в так званій ЛНР

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Горячая тема: Команда Трампа передала своим иностранным союзникам тайное сообщение, - Пономарь
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