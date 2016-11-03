Плотницький посилює боротьбу з євроінтегрантами: тепер за в’їзд на територію «ЛНР» будуть брати євро



Бойовики «ЛНР» заявили про введення плати за право в'їзду на підконтрольну їм територію. Платити за право в'їзду доведеться водіям пасажирських автобусів і вантажних автомобілів, а також залізничникам. Легкові авто від сплати «єдиного транспортного збору» поки звільнені. Про це повідомляється на офіційному сайті «державного митного комітету ЛНР»,



Цікаво при цьому, що розмір збору луганські бойовики вираховують в євро, а не в рублях, хоча з самого початку конфлікту сепаратисти стверджували, що виступають проти євроінтеграції Донбасу і зробили антиєвропейську риторику основою своєї пропаганди.



«Підлий удар «русского мира» завдала влада «ЛНР». Люди Плотницького ввели плату за право в'їзду на підконтрольну їм територію для автобусів і вантажівок. При цьому розмір данини раптово вирішили встановити не в рублях, а в євро. Ось це і дивує. Євроінтегратори пробралися в саме серце республіки. За що ж гинули «ополченці»? Щоб громадяни «ЛНР» платили голові «ЛНР» в євро за право в'їзду в свій рідний, вільний Луганськ?», – іронічно прокоментував інформацію блогер



За вантажівку до 20 тонн тепер доведеться заплатити 5 євро, від 20 тонн до 60 тонн – 10 євро, за кожні наступні 10 тонн (додатково) – 10 євро.



Горячая тема: Простые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Бойовики «ЛНР» заявили про введення плати за право в'їзду на підконтрольну їм територію. Платити за право в'їзду доведеться водіям пасажирських автобусів і вантажних автомобілів, а також залізничникам. Легкові авто від сплати «єдиного транспортного збору» поки звільнені. Про це повідомляється на офіційному сайті «державного митного комітету ЛНР», передає replyua.net Цікаво при цьому, що розмір збору луганські бойовики вираховують в євро, а не в рублях, хоча з самого початку конфлікту сепаратисти стверджували, що виступають проти євроінтеграції Донбасу і зробили антиєвропейську риторику основою своєї пропаганди.«Підлий удар «русского мира» завдала влада «ЛНР». Люди Плотницького ввели плату за право в'їзду на підконтрольну їм територію для автобусів і вантажівок. При цьому розмір данини раптово вирішили встановити не в рублях, а в євро. Ось це і дивує. Євроінтегратори пробралися в саме серце республіки. За що ж гинули «ополченці»? Щоб громадяни «ЛНР» платили голові «ЛНР» в євро за право в'їзду в свій рідний, вільний Луганськ?», – іронічно прокоментував інформацію блогер Денис Казанський За вантажівку до 20 тонн тепер доведеться заплатити 5 євро, від 20 тонн до 60 тонн – 10 євро, за кожні наступні 10 тонн (додатково) – 10 євро.