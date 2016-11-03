валюта
СпецтемаПервая раскачка от Путина пошла. Ориентируются на 4 ноября

Плотницький посилює боротьбу з євроінтегрантами: тепер за в’їзд на територію «ЛНР» будуть брати євро

Плотницький посилює боротьбу з євроінтегрантами: тепер за в’їзд на територію «ЛНР» будуть брати євро
Бойовики «ЛНР» заявили про введення плати за право в'їзду на підконтрольну їм територію. Платити за право в'їзду доведеться водіям пасажирських автобусів і вантажних автомобілів, а також залізничникам. Легкові авто від сплати «єдиного транспортного збору» поки звільнені. Про це повідомляється на офіційному сайті «державного митного комітету ЛНР», передає replyua.net.

Цікаво при цьому, що розмір збору луганські бойовики вираховують в євро, а не в рублях, хоча з самого початку конфлікту сепаратисти стверджували, що виступають проти євроінтеграції Донбасу і зробили антиєвропейську риторику основою своєї пропаганди.

«Підлий удар «русского мира» завдала влада «ЛНР». Люди Плотницького ввели плату за право в'їзду на підконтрольну їм територію для автобусів і вантажівок. При цьому розмір данини раптово вирішили встановити не в рублях, а в євро. Ось це і дивує. Євроінтегратори пробралися в саме серце республіки. За що ж гинули «ополченці»? Щоб громадяни «ЛНР» платили голові «ЛНР» в євро за право в'їзду в свій рідний, вільний Луганськ?», – іронічно прокоментував інформацію блогер Денис Казанський.

За вантажівку до 20 тонн тепер доведеться заплатити 5 євро, від 20 тонн до 60 тонн – 10 євро, за кожні наступні 10 тонн (додатково) – 10 євро.

Горячая тема: Простые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
02 ноя 2016
41654

Простые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео

Украинцы начали активно обсуждать во всех социальных сетях очередной «допинг» Дмитрия Добкина, который уже совершенно не стесняется и употребляет наркотики прямо во время заседаний, информирует

03 ноя 2016
13543

Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?

В Фейсбуке началась травля Матвея Ганапольского, и эта история набирает нешуточные обороты. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Айдер Муждабаев. По словам журналиста,


Свежие новости

Марк Фейгин: На месте Сущенко мог быть любой другой журналист, пишущий на политические темы

Екс-регіонал пояснила, чому вона прийшла до Верховної Ради

На рынке недвижимости Киева уменьшается количество сделок

Плотницький посилює боротьбу з євроінтегрантами: тепер за в’їзд на територію «ЛНР» будуть брати євро

Минздрав предупредил о росте заболеваемости гриппом

Путин предоставил Стивену Сигалу российское гражданство, - Песков объяснил с какой целью

Тепер деякі суперечки можна буде вирішувати без суду

Блогер: Вместе с Поповым умерла целая эпоха. Советская

Стельмах: крымчане снова проглотили путинские обещания

У Донецькій області під вогнем опинилося ще одне селище

У Генпрокуратури відсутні докази про фінансування Кернесом та Добкіним "антимайдану"

В США требуют наказать украинских политиков и чиновников из-за деклараций

Коли мінімальна зарплата 3200 змінить розмір субсидії - Кабмін

Як "суддя-чарівник" купив квартиру за мільйон при зарплаті 250 тисяч?

«Солнечного клоуна» Попова отказались хоронить в России

В українських компаній проблеми з водопостачанням в окупований Донбас

Обнародован рейтинг самых богатых украинских олигархов

Клоун Олег Попов раптово помер у готелі Ростова-на-Дону

Поярков: девственные мозги избирателей отреагировали на декларации

«Динамо» попрощалося з євровесною, тримаємо кулаки за «Шахтар» та «Зорю»

 Новости за день